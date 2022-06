Il ritorno di Lukaku all’Inter: il Chelsea apre lo spiraglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) La luce in fondo al tunnel c’è. E’ lontanissima e piccolissima, ma è uno spiraglio al quale appigliarsi. La situazione attorno al ritorno di Lukaku all’Inter ha questa immagine di copertina. Non certo un principio di sogno per i tifosi nerazzurri, ma neanche un argomento da archiviare come “impossibile”. Lo era qualche mese fa, con la proprietà Abramovic ancora in sella. Adesso, con un nuovo proprietario, il Chelsea ha regalato una piccolissima speranza al giocatore e ai nerazzurri. Il Chelsea apre al prestito Nei colloqui dei giorni scorsi il club londinese ha aperto alla possibilità di cedere in prestito Romelu Lukaku, accogliendo così la richiesta del calciatore. Perché il belga, ai margini del progetto tecnico del Chelsea, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) La luce in fondo al tunnel c’è. E’ lontanissima e piccolissima, ma è unoal quale appigliarsi. La situazione attorno aldiha questa immagine di copertina. Non certo un principio di sogno per i tifosi nerazzurri, ma neanche un argomento da archiviare come “impossibile”. Lo era qualche mese fa, con la proprietà Abramovic ancora in sella. Adesso, con un nuovo proprietario, ilha regalato una piccolissima speranza al giocatore e ai nerazzurri. Ilal prestito Nei colloqui dei giorni scorsi il club londinese ha aperto alla possibilità di cedere in prestito Romelu, accogliendo così la richiesta del calciatore. Perché il belga, ai margini del progetto tecnico del, ...

