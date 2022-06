Il rabbino di Mosca scappa dalla Russia | «Non ha voluto sostenere la guerra in Ucraina»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilcapo diPinchas Goldschmidt èto. L’esponente religioso sarebbe stato messo sotto pressione dalle autorità perl’invasione russa dell’e avrebbe lasciato il paese per non obbedire. A scriverlo è la giornalista newyorkese Avital Chizhik-Goldschmidt, moglie di uno dei figli del, la quale ha raccontato che ile sua moglie Dara si sono rifiutati dila. «Sono volati in Ungheria due settimane dopo l’invasione russa dell’. Ora – scrive la giornalista su Twitter – sono in esiliocomunità che hanno amato e costruito e in cui hanno cresciuto i loro figli per oltre 33 anni. Il ...