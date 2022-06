Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pres… - HuffPostItalia : Il rabbino capo di Mosca si rifiuta di sostenere la guerra. Scappa dalla Russia in disaccordo con Putin - MaurizioBenazzi : il Rabbino capo di Mosca è scappato - flamods : RT @putino: Ricordate Mosca che parla di denazificazione? Ecco, il rabbino capo di Mosca @PinchasRabbi e Rebbetzin Dara Goldschmidt sono st… - giancalex : RT @putino: Ricordate Mosca che parla di denazificazione? Ecco, il rabbino capo di Mosca @PinchasRabbi e Rebbetzin Dara Goldschmidt sono st… -

La notizia più eclatante sulla guerra in Ucraina nella notte è arrivata da Mosca. Ildella capitale russa, Pinchas Goldschmidt , ha lasciato il Paese. Il motivo risiederebbe nel fatto che il massimo rappresentante della comunità ebraica avrebbe ricevuto pressioni da parte ...Guerra in Ucraina , le notizie in diretta oggi 8 giugno, 105° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin . Ildi Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l'invasione dell'Ucraina . Ospedali distrutti a Severodonetsk e Rubizhne. L'...Le notizie di mercoledì 8 giugno sulla guerra, in diretta. Mosca ha riferito di aver restituto 210 cadaveri di combattenti a Mariupol. Kiev ha annunciato che il gas e il carbone ucraino non verrà più ...Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia. Lo ha reso noto la nuora, la giornalista newyorkese Avital Chizhik-Goldschmidt, moglie di uno dei figli del rabbino. L'esponente ...