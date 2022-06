Il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo tra gli ospiti del Premio “Amato Lamberti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Martedì 28 giugno 2022 alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nell’ambito della Nona edizione del Premio Nazionale ‘Amato Lamberti‘ saranno consegnate tre Borse di studio ai vincitori per tesi di Laurea Magistrale e per tesi di Dottorato che riguardano i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze. All’iniziativa parteciperà il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la giornalista e scrittrice Rosaria Capacchione. Una targa speciale sarà consegnata dall’ex Procuratore generale Aldo De Chiara ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Martedì 28 giugno 2022 alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nell’ambito della Nona edizione del‘ saranno consegnate tre Borse di studio ai vincitori per tesi di Laurea Magistrale e per tesi di Dottorato che riguardano i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze. All’iniziativa parteciperà ile Antiterrorismo Giovanni, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la giornalista e scrittrice Rosaria Capacchione. Una targa speciale sarà consegnata dall’exgenerale Aldo De Chiara ad ...

