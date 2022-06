Il Pontefice cita Anna Magnani e condanna la cultura della giovinezza a ogni costo

Advertising

zazoomblog : Il Pontefice cita quindi Anna Magnani e condanna la cultura della giovinezza a ogni costo - #Pontefice #quindi… - globalistIT : - fisco24_info : 'Non toccate le rughe', le parole del Papa sui ritocchi estetici: (Adnkronos) - E il Pontefice cita Anna Magnani… -

'Perché la vecchiaia è disprezzata' - si chiede il- 'Perché porta l'evidenza inconfutabile del congedo di questo mito, che vorrebbe farci tornare nel grembo della madre per essere sempre ...Ilquindi Anna Magnani quando chiedeva di non nascondere le rughe perch é aveva impiegato 'tanti anni per averle. Sono testimonianza della esperienza, della maturità'.Papa Francesco: "La nostra epoca e la nostra cultura coltivano il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione disperata di una carne incorruttibile"."La nostra epoca e la nostra cultura coltivano il mito dell'eterna giovinezza come l'ossessione disperata di una carne incorruttibile. Si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, tanti trucchi, ...