Il politico candidato al boss: "Se sono potente io, lo siete pure voi" (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Se sono potente io... siete potenti voi altri!". Lo sussurra, il 10 maggio scorso, Pietro Polizzi, 52 anni, un passato da consigliere provinciale e, fino ad oggi, candidato al consiglio comunale di Palermo tra le fila di Forza Italia. Lo sussurra rivolgendosi a due interlocutori di spessore: il boss Agostino Sansone, 74 anni e il suo "factotum" Gaetano Manlio Porretto, 67 anni. Tutti e tre sono stati arrestati questa notte dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il reato contestato, per tutti e tre, è il 416-ter, ovvero scambio elettorale politico mafioso. Pietro Polizzi sussurra, incontrando Sansone e Porretto nella sua segreteria ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Seio...potenti voi altri!". Lo sussurra, il 10 maggio scorso, Pietro Polizzi, 52 anni, un passato da consigliere provinciale e, fino ad oggi,al consiglio comunale di Palermo tra le fila di Forza Italia. Lo sussurra rivolgendosi a due interlocutori di spessore: ilAgostino Sansone, 74 anni e il suo "factotum" Gaetano Manlio Porretto, 67 anni. Tutti e trestati arrestati questa notte dai poliziotti della Squadra Mobile che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il reato contestato, per tutti e tre, è il 416-ter, ovvero scambio elettoralemafioso. Pietro Polizzi sussurra, incontrando Sansone e Porretto nella sua segreteria ...

Advertising

repubblica : Mafia e politica, blitz a Palermo: in manette candidato di Forza Italia al Comune e un boss fedelissimo di Riina. L… - petergomezblog : Elezioni Palermo, arrestato il candidato di Fi Polizzi: “Voto di scambio politico-mafioso”. In cella anche il frate… - borghi_claudio : Ma che schifo è sta cosa? 'POLITICO DELLA LEGA???' Ma non è nemmeno consigliere di quartiere e alle ultime elezioni… - VPierucci : @GiorgiaMeloni Eeeemmmmmmm... Elezioni Palermo, arrestato il candidato di Fi Polizzi: “Voto di scambio politico-maf… - VPierucci : @GiorgiaMeloni A giorge'...occupati delle cose serie...non cercare di sviare i discorsi... Elezioni Palermo, arrest… -