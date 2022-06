Il picnic sul "monumento" finisce male: multa da 4.200 euro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un pranzo su un pozzo, uno dei piccoli monumenti di Venezia, è costato la bellezza di 4.200 euro. Non per il conto in un ristorante, ma per la multa ricevuta da quattro turisti, che hanno utilizzato l'opera d'arte per appoggiare... Leggi su today (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un pranzo su un pozzo, uno dei piccoli monumenti di Venezia, è costato la bellezza di 4.200. Non per il conto in un ristorante, ma per laricevuta da quattro turisti, che hanno utilizzato l'opera d'arte per appoggiare...

Advertising

free___way : Gli scontri tribali sul lago per sostituire il tradizionale picnic di una volta sono forse frutto di organizzazioni… - B301zItalia : [ #B3o1z ] Musica di strada e picnic sul fiume Han ?? Si sono divertiti tutti ?? Dove ci incontreremo la prossim… - leonachgdr : •??? ???? Il cortile della Coven's Heart era solitamente il posto più frequentato tra gli studenti, specialmente n… - eLi_and_FaBi : RT @lemurinviaggio: La tovaglia del picnic e le nostre ombre sul prato sono in posa di fronte alla felicità. Citazione Fabrizio Caramagna… - Sofia93Holland : RT @lemurinviaggio: La tovaglia del picnic e le nostre ombre sul prato sono in posa di fronte alla felicità. Citazione Fabrizio Caramagna… -