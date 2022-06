Il patrimonio del campionato di giornalismo - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sandro Rogari È una festa che si ripete da vent'anni. Ma la premiazione di lunedì scorso del campionato di giornalismo promosso da La Nazione ha assunto un significato particolare. Non solo per la ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sandro Rogari È una festa che si ripete da vent'anni. Ma la premiazione di lunedì scorso deldipromosso da La Nazione ha assunto un significato particolare. Non solo per la ...

Advertising

fattoquotidiano : Rifiuti, degrado, tavolini selvaggi, salta file abusivi, turisti irrispettosi, vandali a ogni angolo. Il centro sto… - reportrai3 : Il superbonus ha già superato i 20 miliardi e ha comportato interventi che riguardano all’incirca l’1% del patrimon… - CarloCalenda : Bergamo è conosciuta soprattutto come motore produttivo del paese (e Dio sa se ne abbiamo bisogno), ma la città alt… - ilpiucompleto1 : RT @ErmannoKilgore: Ormai in Italia si sono appropriati del patrimonio pubblico grazie alle privatizzazioni selvagge, non vale solo per i b… - leoberthi : RT @ErmannoKilgore: Ormai in Italia si sono appropriati del patrimonio pubblico grazie alle privatizzazioni selvagge, non vale solo per i b… -