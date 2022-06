Il parlamento russo ha approvato quasi all’unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Corte europea dei diritti umani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Martedì la Duma, la camera bassa del parlamento russo, ha approvato quasi all’unanimità (un solo deputato si è opposto) una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Corte europea dei diritti umani: è il tribunale internazionale creato nel 1959 Leggi su ilpost (Di mercoledì 8 giugno 2022) Martedì la Duma, la camera bassa del, ha(un solo deputato si è opposto) unaperindei: è il tribunale internazionale creato nel 1959

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'L'esercito russo ha già distrutto quasi l'intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere'. L… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il parlamento russo ha approvato quasi all’unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Corte europea… - n_piera : RT @ilpost: Il parlamento russo ha approvato quasi all’unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Corte europea… - ilpost : Il parlamento russo ha approvato quasi all’unanimità una legge per porre fine alla giurisdizione in Russia della Co… - Gigliom57 : RT @itsmeback_: La Duma vota per l’uscita della Russia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il parlamento russo ha votato a favore d… -