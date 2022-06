Il Parlamento Europeo ha approvato lo stop alle vendite di auto con motori termici dal 2035 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Parlamento Europeo vota “sì” al bando alla vendita di auto nuove auto con motore termico a partire dal 2035, ibride incluse: da quella data sarà possibile vendere solo auto a zero emissioni allo scarico, ovvero ad alimentazione 100% elettrica. A favore del provvedimento hanno votato 339 legislatori, mentre i contrari sono stati 249 e gli astenuti 24. “Con questi standard, creiamo chiarezza per l’industria automobilistica e stimoliamo l’innovazione e gli investimenti per le case automobilistiche. Inoltre, l’acquisto e la guida di auto a emissioni zero diventeranno più economici per i consumatori. Sono entusiasta che il Parlamento Europeo abbia appoggiato una revisione ambiziosa degli obiettivi per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilvota “sì” al bando alla vendita dinuovecon motore termico a partire dal, ibride incluse: da quella data sarà possibile vendere soloa zero emissioni allo scarico, ovvero ad alimentazione 100% elettrica. A favore del provvedimento hanno votato 339 legislatori, mentre i contrari sono stati 249 e gli astenuti 24. “Con questi standard, creiamo chiarezza per l’industriamobilistica e stimoliamo l’innovazione e gli investimenti per le casemobilistiche. Inoltre, l’acquisto e la guida dia emissioni zero diventeranno più economici per i consumatori. Sono entusiasta che ilabbia appoggiato una revisione ambiziosa degli obiettivi per il ...

