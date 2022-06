Il Papa spaventa la Chiesa: niente operazione al ginocchio, c'è aria di dimissioni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Papa Francesco non ha alcuna intenzione di volersi operare al ginocchio per risolvere i problemi alla gamba che lo affliggono da tempo. “Piuttosto che sottopormi ad intervento chirurgico mi dimetto” la battuta del Pontefica all'assemblea generale elettiva della Conferenza episcopale italiana. Le parole del leader della Chiesa non fanno stare tranquilli, perché, come riferisce Affari Italiani, sono diversi i segnali che indicano delle possibili dimissioni da parte di Bergoglio, tra questi la visita alla tomba di Celestino V, ex Papa dimissionario. Anche gli esperti non escludono del tutto un passo indietro, come già accaduto per Papa Bendetto XVI. Massimo Faggioli, professore di teologia della Villanova University, spiega che “il pontificato di Papa Francesco è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022)Francesco non ha alcuna intenzione di volersi operare alper risolvere i problemi alla gamba che lo affliggono da tempo. “Piuttosto che sottopormi ad intervento chirurgico mi dimetto” la battuta del Pontefica all'assemblea generale elettiva della Conferenza episcopale italiana. Le parole del leader dellanon fanno stare tranquilli, perché, come riferisce Affari Italiani, sono diversi i segnali che indicano delle possibilida parte di Bergoglio, tra questi la visita alla tomba di Celestino V, exdimissionario. Anche gli esperti non escludono del tutto un passo indietro, come già accaduto perBendetto XVI. Massimo Faggioli, professore di teologia della Villanova University, spiega che “il pontificato diFrancesco è ...

