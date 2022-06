Il Papa contro il mito dell’eterna giovinezza. E cita Anna Magnani: “Le rughe non si toccano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Città del Vaticano – “La nostra epoca e la nostra cultura, che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nascita di un figlio come una semplice questione di produzione e di riproduzione biologica dell’essere umano, coltivano poi il mito dell’eterna giovinezza come l’ossessione – disperata – di una carne incorruttibile. Perché la vecchiaia è – in molti modi – disprezzata. Perché porta l’evidenza inconfutabile del congedo di questo mito, che vorrebbe farci ritornare nel grembo della madre, per ritornare sempre giovani nel corpo”. Da un’infuocata piazza San Pietro, gremita da migliaia di “coraggiosi” pellegrini che sfidano le alte temperature partecipare alla tradizionale Udienza Generale del mercoledì, Papa Francesco mette in guardia dal mito ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Città del Vaticano – “La nostra epoca e la nostra cultura, che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nasdi un figlio come una semplice questione di produzione e di riproduzione biologica dell’essere umano, coltivano poi ilcome l’ossessione – disperata – di una carne incorruttibile. Perché la vecchiaia è – in molti modi – disprezzata. Perché porta l’evidenza inconfutabile del congedo di questo, che vorrebbe farci ritornare nel grembo della madre, per ritornare sempre giovani nel corpo”. Da un’infuocata piazza San Pietro, gremita da migliaia di “coraggiosi” pellegrini che sfidano le alte temperature partecipare alla tradizionale Udienza Generale del mercoledì,Francesco mette in guardia dal...

