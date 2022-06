Il Papa contro i ritocchi estetici: «Non disprezzate la vecchiaia». E cita Anna Magnani (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha citato Anna Magnani, il Papa, per lanciare un monito contro l’inseguimento del «mito dell’eterna giovinezza» e gli strumenti con cui la tecnica lo asseconda e alimenta. «Quanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani», ha detto il Pontefice a braccio nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha usato l’argomento per tornare su alcuni temi che gli sono cari da sempre: il rispetto della vecchiaia e l’accettazione della vita nella sua evoluzione naturale, dalla nascita alla morte. Il Papa cita Anna Magnani e il suo elogio delle rughe Il Papa, che è tornato anche a invocare la pace in Europa, ha quindi preso a prestito le parole di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Hato, il, per lanciare un monitol’inseguimento del «mito dell’eterna giovinezza» e gli strumenti con cui la tecnica lo asseconda e alimenta. «Quanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani», ha detto il Pontefice a braccio nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha usato l’argomento per tornare su alcuni temi che gli sono cari da sempre: il rispetto dellae l’accettazione della vita nella sua evoluzione naturale, dalla nasalla morte. Ile il suo elogio delle rughe Il, che è tornato anche a invocare la pace in Europa, ha quindi preso a prestito le parole di ...

