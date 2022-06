il nuovo libro di Antonio Caprarica su William ed Harry (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il noto esperto di vicende reali torna con un libro sui fogli di Carlo e Lady D Arriva il nuovo libro di Antonio Caprarica, ovvero “William e Harry – Da insperabili a Nemici” (edito da Sperling & Kupfer). Un altro capitolo dell’avvincente storia dei reali inglesi di cui lo scrittore è uno dei principali esperti italiani. Come noto, secondo i rumors, William e Harry sarebbero ormai ai ferri corti dopo l’addio del Principe agli oneri reali. Antonio Caprarica, per anni corrispondente Rai a Londra, approfondisce la tematica e affronta la dolorosa “rottura” dei figli del Principe Carlo e Diana Spencer. IL CONTENUTO del nuovo libro di Antonio ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il noto esperto di vicende reali torna con unsui fogli di Carlo e Lady D Arriva ildi, ovvero “– Da insperabili a Nemici” (edito da Sperling & Kupfer). Un altro capitolo dell’avvincente storia dei reali inglesi di cui lo scrittore è uno dei principali esperti italiani. Come noto, secondo i rumors,sarebbero ormai ai ferri corti dopo l’addio del Principe agli oneri reali., per anni corrispondente Rai a Londra, approfondisce la tematica e affronta la dolorosa “rottura” dei figli del Principe Carlo e Diana Spencer. IL CONTENUTO deldi...

Advertising

ItaliaViva : Tutto esaurito anche a #Torino per la presenta de #IlMostro, il nuovo libro di @matteorenzi ?? - 361_magazine : Il nuovo libro di #AntonioCapririca by @Sperling_Kupfer - Nikky12147417 : RT @alessiohardme: Intervista al #fotografo di nudo @TitoBorsa sul suo nuovo #libro ‘Ritrarre l’Osceno’ e sul suo lavoro di narratore per #… - baratto_m : RT @ginugiola: Magda #Belmontesi #dermatologo #docenteuniversitaria @AgoraMedicina presenta suo nuovo #libro #Pelle da #Salute a #Bellezza… - FondPromAcciaio : Il nostro nuovo libro della collana Acciaio: PROGETTARE E COSTRUIRE EDIFICI SOSTENIBILI CON PROFILI IN ACCIAIO SAGO… -