Il Museo del Sax di Maccarese vince il bando regionale per i luoghi della cultura 2021 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – "Il Museo del Sax di Maccarese è risultato tra i 16 vincitori del bando della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi della cultura e delle dimore storiche del Lazio 2021. Questa mattina, 08 giugno 2022, presso il Museo MAXXI di Roma, i vincitori sono stati premiati dal Ministro della cultura Dario Franceschini e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti". A dichiararlo, in una nota stampa, è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Le mie congratulazioni – prosegue il Sindaco – e quelle di tutta l'Amministrazione comunale vanno al maestro Attilio Berni, direttore del Museo del Sax, e a tutta la sua squadra. Hanno saputo raggiungere ...

