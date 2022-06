Il mare (2000): Il film da cui è stato tratta la pellicola hollywoodiana La casa sul lago del tempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Titolo originale: ??? Anno: 2000 Nazione: Corea Del Sud Genere: sentimentale, fantastico casa di produzione: Blue Cinema, Dream Venture Capital, Unikorea Distribuzione internazionale: Cinema Service Durata: 105 Min Regia: Lee Hyun-seung Sceneggiatura: Kim Eun-Jeong, Won Tae-Yeon, Yeo Ji-Na Fotografia: Hong Kyung-Pyo Montaggio: Eun Soo Lee Musiche: Kim Hyeon-Cheol Attori: Jeon Ji-Hun, Jun Gianna... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Titolo originale: ??? Anno:Nazione: Corea Del Sud Genere: sentimentale, fantasticodi produzione: Blue Cinema, Dream Venture Capital, Unikorea Distribuzione internazionale: Cinema Service Durata: 105 Min Regia: Lee Hyun-seung Sceneggiatura: Kim Eun-Jeong, Won Tae-Yeon, Yeo Ji-Na Fotografia: Hong Kyung-Pyo Montaggio: Eun Soo Lee Musiche: Kim Hyeon-Cheol Attori: Jeon Ji-Hun, Jun Gianna... Source

Advertising

cipgianni : RT @MassimoMainard1: Previsione delle Nazioni Unite nel 1989: 'Intere nazioni potrebbero essere spazzate via dalla faccia della Terra dall… - occhiocine : Il Mare del 2000, pellicola coreana da cui è tratto il lungometraggio La casa sul lago del tempo, vede alla regia L… - ele9061 : RT @NinaRicci_us: Il lago kaindy si trova in Kazakistan a 2000 m sopra il livello del mare, è lungo 400 m e profondo 30. Lo specchio d'acqu… - sofonisba55 : RT @MassimoMainard1: Previsione delle Nazioni Unite nel 1989: 'Intere nazioni potrebbero essere spazzate via dalla faccia della Terra dall… - jxgiuliano : RT @MassimoMainard1: Previsione delle Nazioni Unite nel 1989: 'Intere nazioni potrebbero essere spazzate via dalla faccia della Terra dall… -