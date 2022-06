Il manager di Lory Del Santo furioso con la produzione de L’Isola | “Massacrata”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La puntata di lunedì 6 giugno dedei Famosi ha decretato l’eliminazione definitiva diDel. La naufraga, dopo una lunga permanenza nel reality show di Canale 5, è stata costretta a dire addio ai suoi compagni di avventura. Il suo abbandono, però, non è stato indolore. IlPaolo Chiparo, subito dopo l’accaduto, si è lasciato a un lungo sfogo su Instagram dove ha denunciato il modo in cui la donna è stata trattata nel gioco. A parer suo, alcuni comportamenti sarebbero stati scorretti. Inoltre, lanon avrebbe valorizzato abbastanza la sua storia, a differenza di quella degli altri concorrenti. Potrebbe interessare: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei Famosi, ildiDel ...

