Il Guardian: caso Stade de France, il Liverpool non si fida dell’imparzialità della commissione Uefa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Liverpool nutre dubbi sull’indipendenza della commissione istituita dalla Uefa per venire a capo dei disordini parigini in occasione della finale di Champions con il Real Madrid. Lo scrive il Guardian che aggiunge: non c’è stato alcun comunicato ufficiale ma una fonte interna al club ha rivelato l’insoddisfazione sul nome scelto per presiedere la commissione: il portoghese Tiago Brandão Rodrigues. La Uefa – prosegue il Guardian – non ha ancora ritrattato le dichiarazioni rilasciate quella sera che incolpavano i tifosi del Liverpool per il loro presunto ritardato arrivo, omettendo invece tutto quel che era realmente accaduto. Le due prime giustificazioni addotte dalla Uefa si sono rivelate false: ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilnutre dubbi sull’indipendenzaistituita dallaper venire a capo dei disordini parigini in occasionefinale di Champions con il Real Madrid. Lo scrive ilche aggiunge: non c’è stato alcun comunicato ufficiale ma una fonte interna al club ha rivelato l’insoddisfazione sul nome scelto per presiedere la: il portoghese Tiago Brandão Rodrigues. La– prosegue il– non ha ancora ritrattato le dichiarazioni rilasciate quella sera che incolpavano i tifosi delper il loro presunto ritardato arrivo, omettendo invece tutto quel che era realmente accaduto. Le due prime giustificazioni addotte dallasi sono rivelate false: ...

Advertising

napolista : Il Guardian: caso Stade de France, il Liverpool non si fida dell’imparzialità della commissione Uefa Al club non è… - gervasoni1968 : In ogni caso la Ue dovrebbe buttare nel cesso la richiesta della Serbia di entrare nella Ue. Anche perché quelli so… - nuvolar97330681 : RT @IlZebraapois: The Guardian:L’UE lasci perdere le sanzioni:le stanno facendo più male che bene. Maurizio Blondet 1 Giugno 2022 Le san… - laltraguanciama : RT @IlZebraapois: The Guardian:L’UE lasci perdere le sanzioni:le stanno facendo più male che bene. Maurizio Blondet 1 Giugno 2022 Le san… - Emanuelamodene1 : RT @AxlGuidato: larga parte autonoma dall'estero, hanno avuto un risveglio traumatico e ora sugli organi del mainstream mediatico anglosass… -

L'incontro tra Lavrov e Cavusoglu non sblocca le vie del grano ucraino ...crisi in Ucraina minacciano l'ambiente Fabio Ciconte Nessun incontro Putin - Zelensky Non a caso il ... ha dichiarato il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, citato dal Guardian. "I russi ... Un giorno l'atletica sarà così È il caso dell'atletica leggera, che ogni anno ottiene grande seguito, ma soltanto in alcuni ... A tal proposito, di recente Sean Ingle ha scritto in un articolo sul Guardian : "Lo sport vive di ... eHabitat ...crisi in Ucraina minacciano l'ambiente Fabio Ciconte Nessun incontro Putin - Zelensky Non ail ... ha dichiarato il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, citato dal. "I russi ...È ildell'atletica leggera, che ogni anno ottiene grande seguito, ma soltanto in alcuni ... A tal proposito, di recente Sean Ingle ha scritto in un articolo sul: "Lo sport vive di ... Spiagge italiane, 5 sono nella top 40 del Guardian