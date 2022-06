Il giorno più bello 2022: uscita, cast e trailer del film con Luca e Paolo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giorno più bello è l’adattamento italiano di un film francese. Alla regia c’è un esordio così come tra gli attori figura per la prima volta sul grande schermo il ballerino e conduttore Stefano De Martino. Il giorno più bello 2022: uscita Il giorno più bello è il remake italiano del film francese C’est la vie – Prendila come viene, uscito nel 2107 e prodotto dai registi del film campione di incassi Quasi amici. Il film italiano è opera prima del regista Andrea Zalone e arriva al cinema a partire dal 9 giugno. Si tratta di un film corale con tante prime volte, non solo per il regista ma anche per Stefano De Martino che ha dichiarato “Il regista ci ha messo subito a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilpiùè l’adattamento italiano di unfrancese. Alla regia c’è un esordio così come tra gli attori figura per la prima volta sul grande schermo il ballerino e conduttore Stefano De Martino. IlpiùIlpiùè il remake italiano delfrancese C’est la vie – Prendila come viene, uscito nel 2107 e prodotto dai registi delcampione di incassi Quasi amici. Ilitaliano è opera prima del regista Andrea Zalone e arriva al cinema a partire dal 9 giugno. Si tratta di uncorale con tante prime volte, non solo per il regista ma anche per Stefano De Martino che ha dichiarato “Il regista ci ha messo subito a ...

