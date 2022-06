Il figlio di Adriano è già impressionante a 15 anni: la tripletta del baby Imperatore è fantastica | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Adriano è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il brasiliano si è messo in mostra soprattutto con la maglia dell’Inter. E’ stato uno dei calciatori più forti in circolazione, era un attaccante forte fisicamente e dotato di un tiro potentissimo. In Italia ha indossato anche le divise di Fiorentina, Parma e Roma. Nel corso della carriera ha giocato anche con Flamengo, San Paolo, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami Utd, più la maglia della Nazionale brasiliana. Adriano Carvalho è il figlio dell’Imperatore e si sta dimostrando un calciatore di grande prospettiva. Indossa la maglia del Serrano FC, club brasiliano e nell’ultima partita si è messo in mostra con una tripletta fantastica: gran botta dalla distanza, colpo di testa e tap-in. Il 15enne gioca nel ruolo di attaccante, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il brasiliano si è messo in mostra soprattutto con la maglia dell’Inter. E’ stato uno dei calciatori più forti in circolazione, era un attaccante forte fisicamente e dotato di un tiro potentissimo. In Italia ha indossato anche le divise di Fiorentina, Parma e Roma. Nel corso della carriera ha giocato anche con Flamengo, San Paolo, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami Utd, più la maglia della Nazionale brasiliana.Carvalho è ildell’e si sta dimostrando un calciatore di grande prospettiva. Indossa la maglia del Serrano FC, club brasiliano e nell’ultima partita si è messo in mostra con una: gran botta dalla distanza, colpo di testa e tap-in. Il 15enne gioca nel ruolo di attaccante, ...

