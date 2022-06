Il Copasir non ha risposto alle proteste della Federazione nazionale della stampa sulla sua “lista” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da lunedì, la Federazione nazionale della stampa Italiana è al lavoro per chiedere chiarezza al Corriere della Sera rispetto alla lista di personalità ritenute filo-russe a cui è stata data molta enfasi nella giornata di domenica: il quotidiano diretto da Luciano Fontana aveva pubblicato una lista di nomi e di volti che sarebbero entrati in un elenco attenzionato dai servizi segreti italiani (questi erano i toni dell’informazione condivisa) e che sarebbero arrivati successivamente sul tavolo del Copasir. Il segretario della FNSI Raffaele Lorusso aveva chiesto un chiarimento, perché una modalità di questo tipo poteva rappresentare un precedente rispetto all’individuazione di persone che ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da lunedì, laItaliana è al lavoro per chiedere chiarezza al CorriereSera rispetto alladi personalità ritenute filo-russe a cui è stata data molta enfasi nella giornata di domenica: il quotidiano diretto da Luciano Fontana aveva pubblicato unadi nomi e di volti che sarebbero entrati in un elenco attenzionato dai servizi segreti italiani (questi erano i toni dell’informazione condivisa) e che sarebbero arrivati successivamente sul tavolo del. Il segretarioFNSI Raffaele Lorusso aveva chiesto un chiarimento, perché una modalità di questo tipo poteva rappresentare un precedente rispetto all’individuazione di persone che ...

