Il Comune di Cerveteri lancia la sfida agli studenti con “Mettiamoci in Ri-Circolo”

Cerveteri – È stato presentato nella mattinata di ieri, attraverso una teleconferenza che ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti dell'ISIS Enrico Mattei, il Forum Contest "Mettiamoci in Ri-Circolo", promosso dal Comune di Cerveteri. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare i più giovani facendo in modo che diventino parte attiva nei confronti dei loro coetanei e delle loro famiglie sul tema della corretta gestione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una campagna comunicativa social che entrerà nel vivo da settembre dopo un'estate di riflessione e input da cui elaborare una strategia di comunicazione vincente e coinvolgente. Il progetto è stato fortemente voluto dal vicesindaco, Elena Gubetti, che ha spiegato l'importanza di promuovere la partecipazione consapevole e attiva

