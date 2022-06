(Di mercoledì 8 giugno 2022)– Ilpremiadove è stato realizzato un ‘9’ con Oro con un’estrazione frequente dal valore di 50.001. Altrisono statia Torino grazie a un ‘9’ con Oro con modalità Lotto. Da inizio anno Lotto ehanno assegnato vincite per un totale di 2,09 miliardi di. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link

Advertising

Il Faro online

SILVI - L'Abruzzocon il: nel concorso dell'8 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Silvi, in provincia di Teramo, ha centrato un 9 Oro da 50 mila. Sempre in Abruzzo, poi, è ...Silvi. L'Abruzzocon il: nel concorso dell'8 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Silvi, in provincia di Teramo, ha centrato un 9 Oro da 50 mila. Sempre in Abruzzo, poi, è ... Il 10eLotto sorride a Roma: vinti 50mila euro Nello spazio Case Cozy Così del SuperstudioPiù c’è il salotto coccola di Noom, azienda della designer ucraina Kateryna Sokolova, 28enne, neo-mamma, arrivata a Milano con il suo piccolo accudito dal co ...ALEIX ESPARGARO: VOTO 4. Errore imperdonabile e nove punti persi da Quartararo all'epilogo di un weekend da sogni ad occhi aperti sulla pista di casa. FRANCO MORBIDELLI: VOTO 4. Chiude tredicesimo ed ...