Ignazio Moser e Cecilia | la nuova avventura è alle porte | esilaranti momenti in viaggio VIDEO

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Rodriguez raggiungono unadestinazione: anche innon mancano gli sketch tra i dueRodriguez sono amatissima da intere generazioni. La loro storia d’amore è sbocciata dentro la Casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono mai più persi di vista. Il loro amore ha fatto breccia nel cuore di tantissimi italiani che ancora oggi li supportano e li sostengono in ogni. Mentresta già lavorando su nuovi progetti nell’ambito della moda con il brand “Hinnominate” ideato con sua sorella Belen e Jeremias,sto proseguendo la sua co-conduzione a Isola Party. L’ex naufrago negli ultimi mesi ha intrapreso questa ...

Advertising

361_magazine : - andreafly1 : Sto guardando #CelebrityChef su TV8 con Ignazio Moser e posso solo dire una cosa: beata la Rodriguez. - 361_magazine : - aversa76_maria : Stasera a Celebrity chef c'è Ignazio Moser e Nicola Ventola, teniamo d'occhio la programmazione, hanno registrato l… - DavideRTramonta : RT @MedInfinityIT: CI SIAMO! La sedicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valentina Barbi… -

... 'Mi ha penalizzato la scelta iniziale' Antonio Zequila un ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha preso parte a un nuovo appuntamento del format dedicato al programma e condotto dae ...Tutto quello che fa per me è oro' Intanto Matilde Brandi ha preso parte a una nuova puntata del format dedicato al programma condotto da Ilary Blasi, che vede al timonee Valentina ...Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raggiungono una nuova destinazione: anche in viaggio non mancano gli sketch tra i due ...L’amatissimo Ignazio Moser è del tutto inarrestabile. Il brillante atleta è impegnato su tantissimi progetti e sta continuando a stupire i suoi numerosi fan. E’ diventato un punto di riferimento per ...