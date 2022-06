NewNotizie

Ci riferiamo a Nancy Sandra Sinatra, vera e propriadi stile efra gli anni '60 e '70. Nancy era considerata molto trasgressiva all'epoca, per il fatto di indossare abbigliamenti non ...... faccio ciò che amo"di bellezza e stile, in ' Tribale ' continuerà a provocare con la sua. Per l'occasione Elodie si è affidata all'audacia di Savage X Fenty , brand di lingerie di ... Icona di sensualità negli anni '60, avete visto Nancy Sinatra oggi Ecco com'è