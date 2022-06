Iannelli incontra oggi Guerra per fare il punto sugli eventi culturali

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Monica De Santis “Salerno porte aperte”, l’Arena del Parco del Mercatello, il Museo dello?Sbarco e Salerno Capitale, sono questi i tre argomenti che questa mattina, sempre se non ci saranno cambi di programma, saranno trattati nel corso di un incontro che si terrà tra il consigliere comunale Arturo, presidente della Commissione Cultura e Ambiente ed il consulente per la cultura del sindaco di?Salerno Ermanno. Un incontro, come ha spiegato lo stesso?Arturo, necessario per capire cosa si potrà e cosa non si potrànel periodo estivo in città e soprattutto la sorte del Museo dello Sbarco, in attesa sempre di ricevere un aiuto economico per pagare le mensilità accumulate durante la pandemia.?Se questo non dovesse arrivare, come annunciato nei giorni scorsi, la struttura potrebbe trasferirsi ...