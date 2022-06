I Mostri: il primo teaser del film diretto da Rob Zombie (Di mercoledì 8 giugno 2022) I Mostri, la popolare sitcom, tornerà sugli schermi grazie a un film ideato e diretto da Rob Zombie di cui è stato condiviso un nuovo teaser. I Mostri tornerà sugli schermi, di Peacock e dei cinema, grazie a un film ideato e diretto da Rob Zombie. Il breve video mostra il passaggio dal bianco e nero al colore, svelando così il look dei protagonisti. I Mostri è il film con Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Herman Munster, che sostiene bisogna accettare tutti a prescindere dall'aspetto e che siano Mostri, Sheeri Moon Zombie è Lily Munster e Daniel Roebuck è il Nonno. Tra gli interpreti ci sono poi Cassandra Peterson nel ruolo di Barbara Carr, Jorge Garcia, Richard Brake, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) I, la popolare sitcom, tornerà sugli schermi grazie a unideato eda Robdi cui è stato condiviso un nuovo. Itornerà sugli schermi, di Peacock e dei cinema, grazie a unideato eda Rob. Il breve video mostra il passaggio dal bianco e nero al colore, svelando così il look dei protagonisti. Iè ilcon Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Herman Munster, che sostiene bisogna accettare tutti a prescindere dall'aspetto e che siano, Sheeri Moonè Lily Munster e Daniel Roebuck è il Nonno. Tra gli interpreti ci sono poi Cassandra Peterson nel ruolo di Barbara Carr, Jorge Garcia, Richard Brake, ...

