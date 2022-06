I guai interni e il rischio che Putin lo faccia fuori | ecco cosa c’è dietro le parole di Medvedev

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Sintomo di una «escalation pericolosa», ma anche «una scelta di lealtà politica». Ledi Dmitrycontro i nemici della Russia, gli occidentali, definiti «bastardi e degenerati» vanno lette anche in un’ottica interna. A pensarla così sono diversi osservatori, fra i quali Orlando Figes, storico inglese che a settembre sarà in libreria con il saggio The History of Russia e autore, ai tempi in cuiera presidente, di una lettera di protesta contro di lui per la confisca degli archivi della Memorial Society che indagava sui crimini di Stalin.«non è mai stato un moderato» Intervistato da Repubblica, Figes ha ricordato che l’attuale vice presidente del consiglio di sicurezza russo non è mai stato un moderato e che quello era semmai un «auspicio degli occidentali». Quanto alle esternazioni di ...