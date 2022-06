I disastri climatici presentano il conto: in vent’anni cresciuti dell’800% (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quanto costano i disastri climatici, le catastrofi che accadono nel mondo a causa dello squilibrio del clima? Molto, moltissimo. Negli ultimi 20 anni sono aumentati di più dell’800%. Solo circa la metà della spesa totale è stata sostenuta dai paesi ricchi. I disastri climatici negli ultimi 20 anni sono aumentati di più dell’800% Il 2021 è stato il terzo anno più costoso mai registrato per danni dovuti a eventi meteorologici estremi come siccità, inondazioni e incendi boschivi: si stimano almeno 329 miliardi di dollari di spesa. Solo che i paesi più ricchi e industrializzati (quelli con più responsabilità nel cambiamento climatico) hanno contribuito per solo circa la metà della spesa totale. I paesi poveri infatti hanno fatto appello per 53/75 miliardi di dollari in aiuti umanitari ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Quanto costano i, le catastrofi che accadono nel mondo a causa dello squilibrio del clima? Molto, moltissimo. Negli ultimi 20 anni sono aumentati di più. Solo circa la metà della spesa totale è stata sostenuta dai paesi ricchi. Inegli ultimi 20 anni sono aumentati di piùIl 2021 è stato il terzo anno più costoso mai registrato per danni dovuti a eventi meteorologici estremi come siccità, inondazioni e incendi boschivi: si stimano almeno 329 miliardi di dollari di spesa. Solo che i paesi più ricchi e industrializzati (quelli con più responsabilità nel cambiamento climatico) hanno contribuito per solo circa la metà della spesa totale. I paesi poveri infatti hanno fatto appello per 53/75 miliardi di dollari in aiuti umanitari ma ...

