Ho perso tanti soldi | il dramma privato di Antonella Mosetti | cosa rivela

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Quello disembra un vero e proprio grido di allarme, che manda in fibrillazione i fan. "Ho subito una grave perdita economica", racconta quasi in lacrime l'ex ragazza di Non è la Rai. A quanto pare avrebbe subito gravi perdite economiche. Tutto arriva nel corso di una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 in cui la donna spiega quello che è accaduto. "C'è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all'altro. Con l'iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”, dice. Social bloccato, guadagni frenati. Tutto vero, la maggior parte deinaggi tv - che sono diventati ormai ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ora leggo tanti analisti occidentali la cui ossessione è il crollo e l’usura delle truppe russe. Ricordate la tappe… - ilcontefurio : @MolecolaCosmica Christian Bale si è pompato, ha perso tanti kg, è ingrassato, ha riperso e ripreso tante di quelle… - s_trillina : @alesallusti @alesallusti in questo periodo hai perso tanti di quei punti che sicuramente anche Dibba può esserti d… - xrobxluvaffairx : @illegirl_auro ho dormito letteralmente 4 ore a causa di un dente dolorante e ho mal di pancia da così tanti giorni che ho perso il conto - 62_pinuccio : @Torrenapoli1 Sai..vedere amici tifosi che dopo tenti anni hanno perso la fiducia perché vedono sempre le stesse sc… -

'La sala dove eravamo noi - spiega - era abbastanza isolata e ci siamo concentrati nel prestare la massima attenzione a una mamma che avevasua figlia'. Le urla certamente ci sono state 'ma in ...... riflesse in quelle di un paese che non esiste più, anche se ce ne sono ancorasimili all'... Quanto di lei c'è nel protagonista "Kajan è un uomo che hatutto, e nessuno gli può restituire ...ROMA, 08 GIU - "Faccio parte del PGA Tour da oltre 30 anni. Ho vinto e perso tanti tornei, lavorato duramente per contribuire ai loro successi e guadagnare un'esenzione a vita a cui non voglio rinunci ...