Harry e Meghan al giubileo reale, quiete prima della tempesta? Attesa per la biografia scandalo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da quando hanno deciso di diventare indipendenti da Buckingham Palace nel 2020 trasferendosi in California e rinunciando ai titoli reali, Harry e Meghan non avevano più preso parte ad eventi ufficiali celebrati dalla corona inglese quindi la loro recente partecipazione al giubileo di Platino, i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, ha risvegliato l'interesse dei tabloid sempre a caccia di nuovi scoop che riguardano le tensioni fra i Duchi di Sussex e gli altri membri della famiglia reale. Dopo la "Megxit" e l'ormai celebre intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey con le accuse di razzismo rivolte ad alti funzionari e a membri della Corona, i rapporti tra Harry, il fratello William e il padre Carlo erano divenuti ...

