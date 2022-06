Guerra, Ucraina nasconde informazioni di intelligence agli Stati Uniti. «Sappiamo tutto della Russia, ma sull'Ucraina tanti punti ciechi» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno inviando miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina ma non riescono ad ottenere abbastanza informazioni per conoscere lo stato delle operazioni dell'esercito di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Glistanno inviando miliardi di dollari in aiuti all'ma non riescono ad ottenere abbastanzaper conoscere lo stato delle operazioni dell'esercito di...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - GiovaQuez : Santoro: 'In Ucraina esisteva una guerra civile, in questa situazione si sono inseriti gli americani che hanno arma… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - AndreaSchiar : RT @valy_s: Con la guerra in #Ucraina, al #mainstream va davvero male.. La maggioranza relativa solo non si beve la campagna guerrafondaia… - tempoweb : 'La #guerra non c'entra', il gioco di #Lavrov sul #grano ucraino. Stoccata sulla crisi alimentare #russia #ucraina… -