Guerra Russia-Ucraina, più di mille prigionieri di Mariupol trasferiti in Russia. Zelensky: morti in guerra oltre 31mila soldati di Mosca. Fugge il rabbino capo di Mosca, non voleva sostenere la guerra (Di mercoledì 8 giugno 2022) Melitopol prepara un referendum. Zelensky annuncia un “Libro carnefici” sui crimini di guerra. Medvedev contro gli occidentali: «Li odio, voglio farli sparire» Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Melitopol prepara un referendum.annuncia un “Libro carnefici” sui crimini di. Medvedev contro gli occidentali: «Li odio, voglio farli sparire»

Advertising

rulajebreal : In Syria la Russia ha: • Raso al suolo Aleppo • Usato armi chimiche • Usato la fame, gli stupri & le torture come… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - GiovaQuez : Mattei: 'La Russia è stata LARGAMENTE SPINTA a un atto di violazione del diritto internazionale. Queste situazioni… - moro_thomas : RT @OttobreInfo: 'è verosimile che alcuni, o molti, dei civili uccisi a Bucha potessero essere dei collaborazionisti filorussi.' https://t.… - zazoomblog : Guerra Russia-Ucraina più di mille prigionieri di Mariupol trasferiti in Russia. Zelensky: morti in guerra oltre 31… -