Guerra Russia-Ucraina, bombe su due ospedali e una scuola. Ue: “Cibo nell’arsenale del terrore”. Deportati mille prigionieri di Mariupol. Ocse: “Sanzioni efficaci”. Lavrov: “Non attaccheremo se Kiev smina i porti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Salvini attacca Medvedev: «Da lui parole di odio». A Severodonetsk 800 rifugiati in una fabbrica. Il rabbino di Mosca scappa, era contro l’invasione. Kiev: 31mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’ invasione. Michel: «Ambasciatore russo all’Onu non vuole guardare la verità» Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Salvini attacca Medvedev: «Da lui parole di odio». A Severodonetsk 800 rifugiati in una fabbrica. Il rabbino di Mosca scappa, era contro l’invasione.: 31mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’ invasione. Michel: «Ambasciatore russo all’Onu non vuole guardare la verità»

Advertising

Adnkronos : #Mentana ribadisce il suo no agli ospiti pro #Russia: 'Mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'in… - Corriere : Più passano le settimane di guerra e più negli italiani scemano le simpatie (pur sempre rilevanti) nei confronti de… - GiovaQuez : Mattei: 'La Russia è stata LARGAMENTE SPINTA a un atto di violazione del diritto internazionale. Queste situazioni… - pykalisto_pasi : RT @jennavehvi: In Italia è in corso una guerra di disinformazione. Tanti programmi tv e radio mi chiedono di commentare la situazione dell… - FGuarniera : RT @lucianocapone: Per la serie “le sanzioni fanno male più a noi che alla Russia”, secondo la World Bank il pil dell’Eurozona nel 2022 far… -