Guerra Russia-Ucraina, bombe su due ospedali e una scuola. Turchia: "Possibile la ripresa dei negoziati Mosca-Kiev". Deportati mille prigionieri di Mariupol. Lavrov: "Non attaccheremo se Kiev smina i porti". Salvini attacca Medvedev: «Da lui parole di odio». A Severodonetsk 800 rifugiati in una fabbrica. Il rabbino di Mosca scappa, era contro l'invasione. Kiev: 31mila soldati russi uccisi dall'inizio dell'invasione. Michel: «Ambasciatore russo all'Onu non vuole guardare la verità»

