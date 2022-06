Grano Ucraina | Di Maio | “Da Russia ci aspettiamo segnali chiari e concreti”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Italia ”si aspetta dalla, perché bloccare le esportazioni delsignifica tenere in ostaggio e condannare a morte milioni di bambini, donne e uomini lontano dal fronte del conflitto”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Diin un punto stampa congiunto con il direttore generale della Fao Qu Dongyu alla Farnesina, al termine del primo Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla Crisi Alimentare. “La, usando il cibo come arma di guerra, si sta macchiando di altri crimini, che si aggiungono alle atrocità già commesse sul suolo ucraino e che sono sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. ”Speriamo che il dialogo” oggi in Turchia ”tra il ministro degli Esteri russo e quello ...

