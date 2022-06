(Di mercoledì 8 giugno 2022) “Un post diffamatorio gira da mesi sui social, lo stesso post è stato più volte smentito anche dalla pagina Bufale.net e da varie testate presenti sui social. Eppure, si continua a perpetrare un autentico e spregevole attacco privo di fondamento verso la nostra azienda.” Con queste dichiarinequivocabili Domenico, membro CDA della nota azienda produttrice di pasta e biscotti con sede a Rutigliano, si scaglia contro un post che ormai circola da mesi sui social in cui si mette in dubbio la provenienza delutilizzato dal famoso marchio alimentare. In particolare, ad essere pubblicata è una foto di un pacco di pastaintegrale con la dicitura “100%italiano” perché prodotta effettivamente conduro italiano, messa accanto ad un articolo in cui uno ...

Advertising

ankerachele : RT @OttobreInfo: Sono le sanzioni occidentali che condannano a morte milioni di persone. Il grano bloccato nei porti ucraini, che sono stat… - tamistars : RT @ethrusco: A Odessa il grano è bloccato al porto dalle mine ucraine, mentre a Mariupol i nazisti ucraini, °uscendo°, hanno deliberatamen… - OttobreInfo : Sono le sanzioni occidentali che condannano a morte milioni di persone. Il grano bloccato nei porti ucraini, che so… - ethrusco : A Odessa il grano è bloccato al porto dalle mine ucraine, mentre a Mariupol i nazisti ucraini, °uscendo°, hanno del… - TarantiniTime : 'Grano bloccato in Russia'. Divella annuncia azioni legali -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... per supportare la popolazione in grave difficoltà a causa di siccità e carestia e per gli effetti del conflitto tra Ucraina e Russia, con ilnei porti ucraini. Il Paese africano ...... figlia della guerra e del, e non la disoccupazione e le tensioni sociali che si affacciano in Italia", ha detto il leader della Lega ospite a The Breakfast Club su Radio Capital: "... Grano bloccato in Ucraina, riaperto il porto di Berdyansk occupato dai russi Roma, 8 giugno 2022 - Novità sulla questione grano bloccato in Ucraina. Il porto sud-orientale di Berdyansk, occupato dai russi, è stato riaperto dopo lo sminamento e si prevede che le prime navi con ...(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Assistere l'Ucraina nell'esportazione dei milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos è un'emergenza. Il premier Mario Draghi ha dis ...