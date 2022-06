Governo: Gelmini, “Ci sono sensibilità diverse ma Draghi sa fare sintesi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “La maggioranza sta lavorando. Si va avanti”. Certo, ci sono “sensibilità diverse, ma il presidente Draghi, con la sua leadership, è perfettamente in grado di fare sintesi”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini (foto), lasciando Palazzo Chigi dopo la firma dei primi protocolli con le regioni sui progetti bandiera del Pnrr. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – “La maggioranza sta lavorando. Si va avanti”. Certo, ci, ma il presidente, con la sua leadership, è perfettamente in grado di”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari Regionali, Mariastella(foto), lasciando Palazzo Chigi dopo la firma dei primi protocolli con le regioni sui progetti bandiera del Pnrr. L'articolo L'Opinionista.

