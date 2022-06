Golden power sulla novarese Robox: salta l'affare cineseDraghi è sempre più anti Xi per sedurre Biden e Nato (Di mercoledì 8 giugno 2022) SuperMario esercita per l'ennesima volta il veto su un accordo tra un'azienda italiana e una cinese. Il premier lavora ai fianchi Biden per la poltrona della Nato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 giugno 2022) SuperMario esercita per l'ennesima volta il veto su un accordo tra un'azienda italiana e una cinese. Il premier lavora ai fianchiper la poltrona dellaSegui su affaritaliani.it

