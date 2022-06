Giustizia: Meritocrazia Italia, 'al via maratona referendum in diretta Facebook' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - All'avvicinarsi del 12 giugno, giorno in cui i cittadini Italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari sul sistema Giustizia, Meritocrazia Italia (Mi) lancia la sua maratona in diretta sulla pagina Facebook 'l'Italia che merita', che questa mattina si svolgerà dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Ampio il parterre di ospiti: Alla tavola rotonda moderata dal giornalista Rai Attilio Romita, interverranno a partire dalle 10 oltre al presidente nazionale di Mi Walter Mauriello, anche Ylenja Lucaselli, Fdi; Catello Vitiello, Iv; Francesco Urraro, Lega; Piero De Luca, Pd; Valentina D'Orso, M5s; Paolo Patrizio, Capo Gabinetto Meritocrazia Italia; Manuela ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - All'avvicinarsi del 12 giugno, giorno in cui i cittadinini saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari sul sistema(Mi) lancia la suainsulla pagina'l'che merita', che questa mattina si svolgerà dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 19. Ampio il parterre di ospiti: Alla tavola rotonda moderata dal giornalista Rai Attilio Romita, interverranno a partire dalle 10 oltre al presidente nazionale di Mi Walter Mauriello, anche Ylenja Lucaselli, Fdi; Catello Vitiello, Iv; Francesco Urraro, Lega; Piero De Luca, Pd; Valentina D'Orso, M5s; Paolo Patrizio, Capo Gabinetto; Manuela ...

