Giugno, il mese del “nuovo” Android: ecco tutte le novità rilasciate (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ebbene sì, la casa di Mountain View è sbucata dal nulla ed ha distribuito un aggiornamento rapido per Android. Che cosa ha migliorato e corretto? Non possiamo dire di no all’installazione di alcune funzionalità utili, specie se la società che tanto amiamo ha intenzione di migliorare Android – Computermagazine.itGoogle ha deciso di informare tutti i suoi utenti del fatto che abbia inserito delle modifiche importanti al suo sistema operativo maggiormente conosciuto, cioè Android, che adesso riceverà una bella quantità di funzionalita nuove dovute all’intervento della azienda in questione. Chiaramente, come è stato anche specificato, questi update sono un riferimento al mese di Giugno. Gli aggiornamenti, inoltre, vengono forniti sia da Google che da Google Play Store e Google Play ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ebbene sì, la casa di Mountain View è sbucata dal nulla ed ha distribuito un aggiornamento rapido per. Che cosa ha migliorato e corretto? Non possiamo dire di no all’installazione di alcune funzionalità utili, specie se la società che tanto amiamo ha intenzione di migliorare– Computermagazine.itGoogle ha deciso di informare tutti i suoi utenti del fatto che abbia inserito delle modifiche importanti al suo sistema operativo maggiormente conosciuto, cioè, che adesso riceverà una bella quantità di funzionalita nuove dovute all’intervento della azienda in questione. Chiaramente, come è stato anche specificato, questi update sono un riferimento aldi. Gli aggiornamenti, inoltre, vengono forniti sia da Google che da Google Play Store e Google Play ...

Advertising

GassmanGassmann : Giugno mese del #pride Un saluto e un abbraccio a tutte le mie amiche ed amici #LGBT ?????????? - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - DisneyPlusIT : II season finale di Grey's Anatomy ?? L'esordio di Ms. Marvel ?? Le serie Marvel Defenders ?? Giugno è un mese che las… - LauraClaraCianc : @ProfMBassetti Giugno mese del Gay-Pride... - Kaname86 : RT @ATEEZITALY_: Atiny votiamo #CHOISAN nel sondaggio di Mubeat per ottenere un annuncio pubblicitario di compleanno che sarà presente per… -