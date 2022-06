Giuffredi: "Napoli, Politano valuterà offerte'' (Di mercoledì 8 giugno 2022) ''Giuffredi: "Politano valuterà offerte, su di lui c'è il Valencia ma non solo, Di Lorenzo vuole diventare capitano, Mario Rui resterà" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Politano, Di Lorenzo, Veretout. Queste le sue parole: “Politano contro l'Ungheria? E' molto spensierato e forse ora si diverte di più. -afferma Giuffredi - Già contro lo Spezia mostrò il suo stato di forma, è un periodo molto positivo per lui. Se Politano ha chiesto la cessione? Nell'ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perchè il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha fiducia non ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) '': ", su di lui c'è il Valencia ma non solo, Di Lorenzo vuole diventare capitano, Mario Rui resterà" A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario, procuratore tra gli altri di, Di Lorenzo, Veretout. Queste le sue parole: “contro l'Ungheria? E' molto spensierato e forse ora si diverte di più. -afferma- Già contro lo Spezia mostrò il suo stato di forma, è un periodo molto positivo per lui. Seha chiesto la cessione? Nell'ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perchè il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha fiducia non ...

