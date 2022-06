Giubileo di Platino, la festeggiata ha sorpreso tutti | Lei c’era ma qualcun altro no (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ne abbiamo parlato tanto e finalmente è arrivato (e si è anche concluso): in questi giorni si è festeggiato il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che domenica ha stupito tutti. Al quarto giorno di festeggiamenti lunghi un weekend di quattro giorni, sul balcone di Buckingham Palace si sono riuniti i membri principali della Famiglia Reale. A salutare il pubblico e osservare i festeggiamenti si sono trovati il Principe Carlo insieme alla moglie Camilla, William e Kate insieme ai tre figli e, sorprendendo tutti, la protagonista della festa, la Regina Elisabetta in persona. Durante il Giubileo ha infatti deciso di non affaticarsi troppo, decidendo di assentarsi ad alcuni degli eventi, probabilmente preservando le energie proprio per la sua apparizione pubblica in balcone. Ad ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ne abbiamo parlato tanto e finalmente è arrivato (e si è anche concluso): in questi giorni si è festeggiato ildidella Regina Elisabetta, che domenica ha stupito. Al quarto giorno di festeggiamenti lunghi un weekend di quattro giorni, sul balcone di Buckingham Palace si sono riuniti i membri principali della Famiglia Reale. A salutare il pubblico e osservare i festeggiamenti si sono trovati il Principe Carlo insieme alla moglie Camilla, William e Kate insieme ai tre figli e, sorprendendo, la protagonista della festa, la Regina Elisabetta in persona. Durante ilha infatti deciso di non affaticarsi troppo, decidendo di assentarsi ad alcuni degli eventi, probabilmente preservando le energie proprio per la sua apparizione pubblica in balcone. Ad ...

