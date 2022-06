Giro d’Italia U23, il nuovo fenomeno è francese? Romain Gregoire ha impressionato sinora (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che fosse un talento non lo scopriamo da poco, ma ora sembra essere già pronto al grande salto. Romain Gregoire è il nuovo fenomeno della categoria under 23: il francese in questo inizio di 2022 ha davvero dominato in lungo e in largo, vincendo corse di ogni genere e alzando le braccia al cielo più e più volte. Il 19enne (classe 2003) della Equipe continentale Groupama-FDJ era esploso già nella passata stagione, ancora nella categoria minore, quella junior, dove si era portato a casa il campionato nazionale sia in linea che a cronometro, il successo agli Europei e la seconda posizione ai Mondiali. Quest’anno ha preferito salire di un solo scalino e la scelta sembra essere giustissima: tra metà aprile ed inizio maggio è stato fantastico con i successi alla Liegi-Bastogne-Liegi, al Giro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Che fosse un talento non lo scopriamo da poco, ma ora sembra essere già pronto al grande salto.è ildella categoria under 23: ilin questo inizio di 2022 ha davvero dominato in lungo e in largo, vincendo corse di ogni genere e alzando le braccia al cielo più e più volte. Il 19enne (classe 2003) della Equipe continentale Groupama-FDJ era esploso già nella passata stagione, ancora nella categoria minore, quella junior, dove si era portato a casa il campionato nazionale sia in linea che a cronometro, il successo agli Europei e la seconda posizione ai Mondiali. Quest’anno ha preferito salire di un solo scalino e la scelta sembra essere giustissima: tra metà aprile ed inizio maggio è stato fantastico con i successi alla Liegi-Bastogne-Liegi, al...

