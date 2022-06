Giro del Delfinato 2022, Primoz Roglic: “Non sono al top ma non vedo l’ora che arrivino le grandi montagne” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata più che positiva per la Jumbo-Visma nella quarta tappa del Giro del Delfinato 2022. Nonostante la vittoria sfuggita alla maglia gialla Wout Van Aert, battuto per due soli secondi da Filippo Ganna, il belga ha rafforzato la leadership in classifica ed il compagno di squadra Primoz Roglic si è messo in una posizione ideale per puntare al successo nel Criterium. Lo sloveno, quinto quest’oggi a 42” dall’azzurro della Ineos-Grenadiers, balza al terzo posto nella generale con un distacco di 56” da Van Aert. In mezzo il bravissimo Mattia Cattaneo, ai piedi del podio ma autore di una prova contro il tempo fantastica. Di seguito le parole di Roglic ai microfoni di SpazioCiclismo: “Sicuramente non sono al mio meglio, ma ho bisogno di questo tipo di risultati per poter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata più che positiva per la Jumbo-Visma nella quarta tappa deldel. Nonostante la vittoria sfuggita alla maglia gialla Wout Van Aert, battuto per due soli secondi da Filippo Ganna, il belga ha rafforzato la leadership in classifica ed il compagno di squadrasi è messo in una posizione ideale per puntare al successo nel Criterium. Lo sloveno, quinto quest’oggi a 42” dall’azzurro della Ineos-Grenadiers, balza al terzo posto nella generale con un distacco di 56” da Van Aert. In mezzo il bravissimo Mattia Cattaneo, ai piedi del podio ma autore di una prova contro il tempo fantastica. Di seguito le parole diai microfoni di SpazioCiclismo: “Sicuramente nonal mio meglio, ma ho bisogno di questo tipo di risultati per poter ...

Advertising

matteosalvinimi : Meglio tardi che mai. Oggi la Lega ha presentato ricorso al TAR del Lazio per evitare obbligo di mascherine per vot… - Eurosport_IT : FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bât… - Eurosport_IT : SUPER PIPPO! ??????? L'azzurro conquista la 4ª tappa del Giro del Delfinato: con il tempo di 35'32'' Ganna si prend… - ricciolidoro828 : @noiconlitalia_ .@CostaAndrea70 c'è un limite alla presa in giro del #GovernoCriminale che nn ha intenzione di rest… - ricciolidoro828 : @CostaAndrea70 @Tg1Rai .@CostaAndrea70 c'è un limite alla presa in giro del #GovernoCriminale che nn ha intenzione… -