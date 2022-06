Giro del Delfinato 2022 | Mattia Cattaneo | “Risultato che ripaga del duro lavoro fatto a cronometro”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Laandata in scena questo pomeriggio rappresenta il punto di svolta deldel, che proseguirà domani con la quinta delle otto tappe in programma. L’Italia può dirsi oltremodo soddisfatta dell’andamento della corsa transalpina, non solo per la vittoria odierna di Filippo Ganna ma anche per la seconda piazza nella generale di. Il corridore in forze alla Quick-Step Alpha Vinyl Team si è reso protagonista di una prova contro il tempo eccelsa, al limite delle sue possibilità. Il quarto posto finale a 39” secondi dal Campione del Mondo proietta il bergamasco nelle zone altissime della classifica: a precederlo la sola maglia gialla Wout Van Aert. Queste le impressioni diriportate dal sito web della compagine belga: “Sono ...