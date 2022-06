Giornata mondiale degli Oceani, cosa fare per salvare dalla plastica i nostri mari (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gli Oceani del mondo sono pieni di plastica, che rappresenta l’80 per cento dei rifiuti in mare. In base alle dimensioni si parla di macroplastiche o di microplastiche. Mentre è relativamente semplice ridurre le prime, per la seconda categoria le cose si complicano, anche perché spesso le fonti che le rilasciano non ricevono adeguata attenzione. Per contrastare il fenomeno, a maggio, il Parlamento italiano ha approvato una legge – la Salvamare – che potrebbe portare a riva 30 mila tonnellate di rifiuti in 10 anni. Ma rimane ancora molto da fare. Le tipologie di plastica Macroplastiche Ogni anno nel mondo vengono prodotte 300 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali è costituita da oggetti monouso, come sacchetti, confezioni, bicchieri e cannucce, che rappresentano la maggior parte ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) Glidel mondo sono pieni di, che rappresenta l’80 per cento dei rifiuti in mare. In base alle dimensioni si parla di macroplastiche o di microplastiche. Mentre è relativamente semplice ridurre le prime, per la seconda categoria le cose si complicano, anche perché spesso le fonti che le rilasciano non ricevono adeguata attenzione. Per contrastare il fenomeno, a maggio, il Parlamento italiano ha approvato una legge – la Salvamare – che potrebbe portare a riva 30 mila tonnellate di rifiuti in 10 anni. Ma rimane ancora molto da. Le tipologie diMacroplastiche Ogni anno nel mondo vengono prodotte 300 milioni di tonnellate di, metà delle quali è costituita da oggetti monouso, come sacchetti, confezioni, bicchieri e cannucce, che rappresentano la maggior parte ...

