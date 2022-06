Giornata Mondiale degli Oceani | a Milano il Festivalmar di Worldrise celebra il mare in città

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Lasianche in. Come a, dove dall’8 al 10 giugno 2022. all’Ex Fornace Gola (Alzaia Naviglio Pavese 16, 20143,),, Onlus che tutela la valorizzazione dell’ambiente marino, organizza la prima edizione del. Tre giorni di laboratori per bambini, workshop per adulti, performance musicali, mostre d’arte, dibattiti, docu-film, clean up per portare ilin. Leggi anche › Mariasole Bianco: «Stop alla plastica in» ...