Giornata degli oceani | Il 50% delle coste è degradato. Il sondaggio: “Il 93% degli italiani pronto a cambiare abitudini alimentari” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel solco del decennio del Mare dichiarato dall’Unesco, che punta al 2030 come termine per salvare le acque del pianeta, quest’anno lo slogan della Giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite 40 anni fa a Rio de Janeiro, è ‘Rivitalizzazione: un’azione collettiva per l’oceano’. Richiama ciascuno, nel proprio piccolo, a riparare i danni finora fatti. Per raggiungere questo scopo il 93% degli italiani è disposto anche a cambiare le proprie abitudini alimentari. Le scelte si orientano sempre di più verso prodotti con imballaggi con poca plastica e provenienti da pesca sostenibile per l’82%. Nel 2020 era il 74%. È quanto emerge da una ricerca internazionale sui consumatori di pesce condotta in Italia e in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nel solco del decennio del Mare dichiarato dall’Unesco, che punta al 2030 come termine per salvare le acque del pianeta, quest’anno lo slogan dellamondiale, indetta dalle Nazioni Unite 40 anni fa a Rio de Janeiro, è ‘Rivitalizzazione: un’azione collettiva per l’oceano’. Richiama ciascuno, nel proprio piccolo, a riparare i danni finora fatti. Per raggiungere questo scopo il 93%è disposto anche ale proprie. Le scelte si orientano sempre di più verso prodotti con imballaggi con poca plastica e provenienti da pesca sostenibile per l’82%. Nel 2020 era il 74%. È quanto emerge da una ricerca internazionale sui consumatori di pesce condotta in Italia e in ...

Agenzia_Ansa : Oggi è la 'Giornata degli Oceani'. Appello dell'Onu per riparare i danni #ANSA - RaiNews : 'Rivitalizzazione: un'azione collettiva per l'oceano', è l'appello #Onu Nazioni Unite per la 30ma giornata mondiale… - Agenzia_Ansa : 'La scellerata guerra sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegn… - quantum_prana : RT @Agenzia_Ansa: Oggi è la 'Giornata degli Oceani'. Appello dell'Onu per riparare i danni #ANSA - Piergiulio58 : Per la Giornata Mondiale degli Oceani e per tutelarli da oggi e per sempre, il gruppo Kresk è impegnato con il fond… -