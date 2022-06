Giornata degli Oceani: Guardia Costiera e sub volontari ripuliscono i fondali di Ostia dalle reti fantasma (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Centinaia i subacquei volontari mobilitati per “Noi e il Mare”, una vasta operazione di bonifica dei fondali italiani organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Guardia Costiera italiana e il progetto europeo Clean Sea LIFE in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che ricorre oggi, 8 giugno. Numerosi i centri d’immersione che si immergeranno in undici regioni costiere per liberare dai rifiuti porticcioli, Aree Marine Protette, aree di interesse naturalistico e archeologico, mentre il personale del Comandi territoriali e dei cinque Nuclei Subacquei della Guardia Costiera forniranno la fondamentale cornice di sicurezza alle attività. Così, fino al prossimo 12 giugno, la campagna permetterà di recuperare dal mare ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Centinaia i subacqueimobilitati per “Noi e il Mare”, una vasta operazione di bonifica deiitaliani organizzata per il terzo anno consecutivo dallaitaliana e il progetto europeo Clean Sea LIFE in occasione dellaMondiale, che ricorre oggi, 8 giugno. Numerosi i centri d’immersione che si immergeranno in undici regioni costiere per liberare dai rifiuti porticcioli, Aree Marine Protette, aree di interesse naturalistico e archeologico, mentre il personale del Comandi territoriali e dei cinque Nuclei Subacquei dellaforniranno la fondamentale cornice di sicurezza alle attività. Così, fino al prossimo 12 giugno, la campagna permetterà di recuperare dal mare ...

